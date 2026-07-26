Новую схему мошенничества с фальшивыми заказами на маркетплейсах раскрыли в Госдуме

Злоумышленники звонят под видом сотрудников торговых площадок и сообщают о скором списании платы за хранение несуществующей покупки, а затем просят продиктовать код из SMS, рассказал РИА Новости в воскресенье, 26 июля 2026 года, член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.