Русские и евреи: в чем разница?

Любопытно, однакоПолитикаРусские и евреи: в чем разница? Нам стоит поучиться у евреев хотя бы тому, что не следует спорить чей Крым и надо ли упоминать русский народ в Конституции.Вернуться к статье1119НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей КузнецовПочему то русские *патриоты*, *националисты* и прочие на поверку оказываются евреями. Обсуждения типа кто такие *русские* начинают тоже евреи. Ну и топор в руки доведённого до отчаяния народа вкладывают тоже евреи.ГусЕнаА ты лично проверяешь? В штаны лазаешь?:)))АИАлена ИвановаАнечка, в блеске!)))))ГусЕнаОтличная статья Но, не для каждого русского дойлет смысл. У евреев: сделали добра на 1 руб, отвеиь добром на 1.2, тогда, человек не почувствует себя обманутым и захочет сделать тебе добра сделатьна 2 руб. У русских: бей саоих чтоб чужие боялись. У евреев: дай бедному ( бездельнику) удочку и пусть трудится и кормит себя. У русских : нищие ,( бездельники) -святые, блаженные...HotRSЕще в 90-х какой-то еврей, не помню кто именно, отвечая на вопрос почему так много евреев среди олигархов, сказал, что еврей, если полная непруха, начинает новое дело, а русский в случае непрухи, даже не полной, начинает бухать.ГусЕнаНу есть правда. Опять же : Почему? Потому сто если у еарея неудача-ено поддержат родные и близкие. Если у русского-родня сожрет с потрохами:)HotRSИ это тоже. Евреи, в массе своей, лучше держат удар. А вот насчет того, что "евреи умеют легко и весело пить" не совсем согласен. Был у меня еврей-сосед, пил до белой горячки. Так и помер.ГусЕна:)))ГусЕнаУ меея дядька-всю жизнь пил. А в старости в один прекрасный день сказал:" Все. Я свою цистерну спирта выпил!". И просто перестал пить. Вообще:)HotRSВсе от человека зависит. Я знаю одного товарища, долгое время кололся, потом резко завязал. Правда, это всего лишь один такой.АИАлена ИвановаАнечка, для меня - нет национальностей, есть хорошие и плохие люди!)))АИАлена ИвановаВот это неверно. У них крайне редки, если вообще возможно подобное. Как правило, это малопьющие семьиHotRSДа, малопьющие семьи, только факт, все таки, имеет место быть. У евреев ашкенази более распространена другая беда - наследственные заболевания. Жена того самого соседа страдала шизофренией. У двоих сыновей проблем нет, а у дочери шизофрения.АИАлена ИвановаЭто вы поставили диагноз или врачи? Возможно, это свойство характера, аутизм. Болезнь должны диагностировать, а не вы!(((( У всех национальностей и людей есть свои наследственные заболевания, без них людей не бывает!(((HotRSУ его жены все было в очень легкой форме. Хотя сложно назвать форму легкой, когда она поджигает его мотоцикл или орет, что убивают, в то время, когда он уже полчаса стоит на улице. А она сама была врачем-стоматологом. С дочерью все проще, но и сложнее одновременно. Она не орет, но живет как бомжиха в своем доме. Точне в отдельно стоящей кухне. Воды нет, электро нет. Газа, само-собой, нет. Горы мусора во дворе. Вот, пожалуйста, сайт Мин. здравоохранения государства Израиль. http://marker.to/nbLQPhАИАлена ИвановаРечь шла об аутизме, а вы даете - варшавский синдром. Как это объединить? Потом, я давала другого автора книг!HotRSТам список из трех десятков заболеваний, если не больше. Напоминаю, это не книга, а сайт Минздрава Израиля.АИАлена ИвановаЗдесь сеть - русскоязычная. Пожалуйста список по-русски. Иначе - нечитаемо!(((((АИАлена ИвановаВы предлагаете дружбу, но надо знать, с кем дружить!АИАлена ИвановаВы предлагаете дружбу, но надо знать, с кем дружить!АИАлена ИвановаА если народ не знает иврита? Тогда как?????АИАлена ИвановаПрошу перевод списка. Мне сейчас прислали на телефон целый список того, что нового появилось в медицине Израиля. И все - на русском. При желании - все можно дать на русском языке. Пример. В Технионе, известном во всем мире израильском ВУЗе разработан простой анализ крови. способный выявлять разные виды рака. Люди знают, что я интересусь медициной и мне присылают меня интересущие вещи!HotRSВо-первых, какую дружбу? Я ничего не предлагаю и за развод МирТесен на дружбу с кем либо не отвечаю. Во-вторых, названия генетических болезней на латыни и на иврите. И я не несу ответственности за нежелание Минздрава Израиля перевести сайт на русский.АИАлена ИвановаЯ поняла, что вы мне прислали предложение на дружбу, в этих сетях это делается через личный листок. Это мне было прислано. Далее. Как я поняла, прилснноые тектсты были на иврите, очевидно. Ивритом я не владею, т.к. проживаю в России. Далее. В Израиле все говорят официально на иврите. Это государственный язык, как и мусульманский.АИАлена ИвановаОтправилось само, извините. Поскольку я проживаю в России, где - не скажу, то прошу вас все ваши коменты сделать читаемыми на русском языке поскольку российская сеть! Для иврит - нечитаем!((((АИАлена ИвановаЭто вы даете характеристику внешнюю заболевания. Я не такой умелый диагност, как вы. Прошу с этим идти к врачу. Вообще - описанное выше похоже,простите, на хулиганство, а не на болезнь! При такой болезни обычно больной других не трогает, а разговаривает сам с собой, у меня на глазах это происходит! Живет рядом со мной такой больной в качестве соседа Сайт этот читайте сами Я не ивритоговорящая, ничего из показанного вами не понимаю((((АИАлена ИвановаНужен перевод на русский язык!!!!!!!!!!!!!!!АИАлена ИвановаИзвините, очепятка. Было написано "присланные тексты"HotRSНе обязательно шизофреник разговаривает сам с собой. К характерным симптомам и признакам шизофрении у женщин относятся: раздражительность; негативное отношение к жизни; неприязнь к близким и посторонним людям; снижение концентрации внимания; нарушение менструального цикла; кратковременные эпизоды бреда; легкие обманы восприятия. http://marker.to/oHc9GHАИАлена ИвановаЯ описала картину, что наблюдала каждый день лично! Более того, когда все описала знакомому врачу, которому очень верю, она мне написала, что это сложный аутизм с дальнейшей потерей интеллекта. что на моих глазах и поисходит. У вас показан вариант болезни, с которой оставлять дома человека нельзя, Такой больной должен быть постоянно под наблюдением врач! Вы мне дали перевод болезни, что не может быть без наблюдением врача регулярно. Ранее я вам давала более облегченный вариант болезни, скорее даже характера, Этот вариант часто регулируется обычными таблетками и иногда нужна консультация врача. Одного не могу понять, в чем вы меня хотите убедить. что вы врач? Тогда бы ваш первый комент об этой болезни не был так непрофессионален. А обычный перевод я могу прочесть и в учебнике психиатрии. Тем более, что мне есть где взять любую справку профессиональную об этой болезни!HotRSМирТесен так разводит, я периодически удаляю таких друзей. Во-первых, мусульманского языка не существует. Есть арабский язык, на котором говорят и арабы мусульмане и арабы христиане. Во-вторых, неважно, что нет перевода на русский. В списке генетические заболевания даны на английском или латыни. Важен сам факт, что эти генетические заболевания характерны в основном для евреев ашкенази. Конечно, далеко не все болеют, тем не менее. И это не их вина.HotRSХм... это же Вы усомнились в специфичных болезнях евреев. Яркий пример Перельман. Да, гений, но странности, таки, имеются.АИАлена ИвановаПрошу прощения, а одном ошиблась, в арабском языке. В остальном - вы не правы. Болезнь национальность не выбирает обычно. Есть характерологически склонные к определенным заболеваниям люди. в т.ч. генетически. Вообще, исходя из виденного мною и из указанной "Характерологии", которую очень советую почитать, нет людей не имеющих генетической зависимости от предков. О национальностях - говорить отказываюсь. Любой национальности присущи любые психологические заболевания, в зависимости от генетики предков и от условий жизни. Если какие-то личные воросы есть - готова ответить. О национальнстях здесь уже все проговорено, извините. Это обсуждение отказывась поддерживать. Для меня нет плохих национальностей, а есть плохие поступки людей. Всего доброгоHotRSНациональности здесь ни при чем. Евреи, как популяция, в свое время прошли сквозь "бутылочное горлышко". Римляне после какого-то восстания депортировали почти всех еврейских мужчин старше 15 лет в Испанию. Среди депортированных было очень мало женщин, соотв-но были близкородственные браки. И сейчас считается евреем только тот, у которого мать еврейка. Остальные растворились среди тогдашних испанцев. Испанцы на 20% генетические евреи. Евреи жили обособлено в Германии, соответственно браки тоже были близкородственными. В аналогичной ситуации были русские староверы, жившие со времен Пугачева в Турции. В последнее время они заключали браки с троюродными родственниками. Но они вовремя вернулись в Россию /СССР/. Кстати, в далеком прошлом все человечество неоднократно проходило через "бутылочные горлышки".АИАлена ИвановаПочти полного уничтожения цивилизации, как во время ВОВ ни у одного народа не было. Поездами невиновных ни в чем людей загоняли в газовки. У моей подруги ни в чем невиновных родственников/видела их симпатичные фото/ уничтожили в гетто. Какая это была страшная смерть - уже известно. За что? Были обычная добрая инженерная никому не мешающая семья. Кому она помешалв????(((( Через "такое" бутылочное горлышко/когда убито 80% цивилизации/ - ни один народ не проходил. Рабы - не в счет. Убийства на поток пустили. За все время жизни на Земле такого ни разу не было.(((( У евреев близкородственных браков НИКОГДА не было!((( Вы плохо знаете историю. И никогда и нигде евреи не растворялись. Разбросаны они и сейчас по всей Земле - это да. Но! Сейчас многие перебираюстся в Израиль. Знакомили молодых ребят да. Но! Близкородственные браки у них отсутствуют!((((( Более я национальных вопросов обсуждать НЕ ЖЕЛАЮ!(((((HotRSНапоминаю, что я писал о евреях-ашкенази. Ашкенази это субэтническая группа евреев, сформировавшаяся в центральной Европе. В свою очередь они попали туда из Испании через Францию и Голландию, после того, как были изгнаны каким-то правителем. Кроме того, евреи не однородны генетически и имеют разный фенотип - различия во внешности. Есть даже с так называемой славянской гаплогруппой R1a и европейской R1b. Это о чем говорит? О том, что матери были еврейками, а отцы местными. Я не пишу о близкородственных браках в настоящем. Все было в прошлом, тысячи лет назад. Холокост это уже не бутылочное горлышко. На тот момент популяция была уже достаточно мобильна. Бутылочные горлышки были в древности. Взять хотя бы царя Ирода, убившего всех еврейских младенцев мужского мола. Тогда это было очень значимо для относительно малочисленной популяции. Это не вопрос национальности, это вопрос популяции.АИАлена ИвановаВсе о национальностях мы уже обсуждали, более говорить не о чем. Вопрос закончен!HotRSБез проблем, тем более, что к национальности этот вопрос никак не относится. Это скорее по привычке иудеев называют евреями. А это совершенно разные понятия.АИАлена ИвановаДля вас!((( Для других - это одно и то же!HotRSЭто совершенно не означает, что другие правы. Может евреи-христиане одновременно и иудеи? Я уже пару раз приводил пример. В гражданскую в забытую русскую деревню кажется на Брянщине, забрели иудейские проповедники и перековали местных православных русских мужиков и баб в иудейскую веру. После ВОВ там уже были Юдифи Ивановы и Соломоны Петровы. При том, что внешне неофиты никак не отличались от окружающих русских. В начале 90-х все они "репатриировались" в Израиль. Они кто, евреи или все же иудеи?Александр АлександровПочему, если где то революция - зачинщики евреи!Валерий СилкинА потому что!Александр Александровесли где то революция - зачинщики евреиАИАлена ИвановаЯ вчера слышала статистику - из 200 человек правительства во время российской революции было только 6 евреев. Так кто делал революцию?????))))Александр Шмелев"Во всём мне хочется дойти до самой сути..." - кажется, это про русских, "наше дело правое..." - это ближе к евреям... "Мне так каатся..."Голованов Генаесли мало денег он еврей тихо живет если очень много натравливает нацию на другую нацию и делает наэтом деньгиВладислав ВладиславОткровенный бред. Тогда с чего евреев терпеть не могут по чти по всей планете ?ГусЕнаУмным всегда завидуют.АИАлена ИвановаНе от большого ума!АИАлена ИвановаАнечка, не от большого ума. Умный человек - это большая работа над собой!AIAlex ImenУдивительное дело, но малый народ оказывает на историю очень большое влияние. Это феномен.Boleslav BuljanowskijПотому что этот народ стоит у рулежа денежных потоков. Потому что у них в торе записано обмани гоя но не своего. Потому что у них в крови только деньги, деньги, деньги.Сергей КузнецовКак такового, еврейского народа нет. Есть еврейская идеология.ММихаэльага, слова нет а жопа есть.ГусЕнаКак говорила моя тетя: " Сумей и ты".Сергей КузнецовКонечно, есть евреи, есть иудеи. Разница только в идеологии.Сергей КузнецовПравда их 12 колен и идеология у всех разная.АИАлена ИвановаХорошо вы себя описали!))))) Это у вас в крови только деньги, деньги, деньги!Boleslav BuljanowskijА шо, Ивановы уже евреи???АИАлена ИвановаЯ выше написала, что вопрос о национальностях законен. Мы сейчас в российской сети, туда можно любой НИК придумать. Я - человек мира, поскольку была в командировке в разных странах. Для меня национальностей нет, есть люди с хорошими и плохими поступками. разбирайтесь сами с национальностями, г-н поляк Болеслав Бульяновский)))))Оленька ВУ русского есть совесть, и есть душа. И она часто болит. Ещё есть 2 основных вопроса: кто виноват и что делать. И на рассуждения уходит часто вся жизнь, а делать уже некогда. Ну, это мои личные наблюдения. А вообще, разницу легко увидеть, почитав русских и еврейских классиков. Заодно и кругозор расширится.)МОморяк океанскийу русского нет ни совести ни души, это просто самообман!Оленька ВВы русский? Или как?))Ttestorrон еврей)Ttestorrсмени ник, придурок, не позорь моряковОленька ВНу, тогда ему, конечно, видней! :)МОморяк океанскийкак говорит ввп - кто как обзывается, тот тем и называется. а твой высер и доказывает, что наличие совести и души это выдумки таких придурков как ты!!МОморяк океанскийя то чистокровный русский и вокруг меня русские, поэтому хорошо вижу, что на самом деле.МОморяк океанскийа ты дебил! это я как русский тебе отвечаю!Оленька ВТогда Вы - позор своей нации.ГусЕнаРусскую загадочную душу искал и Достоевский и все остальные. Про совесть тоже можно поспорить; кто так не любит соблюдать законы? И требует справедливости по отношению к себе? У кого самый большой процент по невыплатам алиментов своим детям? Как в России выглядят Дома для престарелых? Любую нацию определяет отношение к старикам и детям. Так что, Моряк-то не так уж и неправ:)Оленька ВДостоевский не искал русскую душу, он про неё писал. Про несоблюдение законов и невыплату алиментов нет статистики по национальному принципу. А так, навскидку, мужа сестре и ее подруге ( в Росии) не платили хохол и татарин. )) В России я не бывала в домах престарелых, а у нас знаю, что их очень мало. Намного меньше, чем, например, в Израиле. В Израиле практически все старики живут в домах престарелых. Ваще я тут подумала, главное различие между русскими и евреями - то, что русскому запросто рвануть рубаху на груди. ))ГусЕнаНу почему нет статистики? Где в мире так лояльны по этому вопросу законодательно?Про Дома старости-давай не будем лукавить; в России они либо Богодельни, либо, государство отдало это на совесть родственников. Ну это верно-рубахи рвать на груди-ума много не надо. Бей своих чтоб чужие боялись. А уж практика доносов в 30-е годы...Оленька ВРоссия - многонациональное государство. И не надо на русских всех собак вешать. Тем более про доносы в 30-х. Думаю, евреи писали их намного больше и активнее, чем русские. А про дома престарелых ещё раз напишу для тебя: у нас их очень мало. А в Израиле практически все старики живут в домах престарелых.АИАлена ИвановаЯ бывала в командировке в Израиле. Поэтому кое-что знаю об этой стране. В Израиле Дома для престарелых очень маленькие, там живет мало народа. Зато распространены очень Так называемые "Хостели" - это дома для пенсионеров, там в основном проживают пенсионеры - В администрации Хостеля есть человек, который снимает многие их проблемы. Там часто читают всякие интересные культурные лекции, там коллективно делают прививки, там следят за здоровьем пенсионеров и много всякого другого хорошего делаетсяОленька ВЭти хостели и есть настоящие дома престарелых, в них живёт половина населения Израиля.АИАлена ИвановаОленька, согласна с вами. что у любого нормального человека любой национальности есть и совесть и душа, но, к сожалению, с этим жить сложно!((((АИАлена ИвановаОленька, вот здесь вы правы! Те "Дома стариков" , что были указаны выше - это - "Дома инвалидов", где живет совсем немного народаОленька ВНет хороших и плохих национальностей, нет даже плохих и хороших людей. Есть плохие и хорошие поступки. И из этого надо исходить. Я русская, но к евреям у меня нет претензий. А вот автор зачем-то разжигает межнациональную рознь. Зачем?МОморяк океанскийкакое разжигание розни! парраноя началась, убогая?Оленька В"Чистокровный русский" не знает русского языка? Правильно пишется "паранойя", убогий.))ГусЕнаНеуважение к Женщине-тоже черта ментальности русских. Чего там Мать, Сестра, Жена....РСП, Баба и проч...Сергей КузнецовА кто решил, что это русское слово?Оленька ВСлово, разумеется, не русское. Но пишем же мы на русском языке?Сергей КузнецовНет. Пишите вы его не на русском языке. Пишете вы его на иностранном языке с помощью кириллицы.Оленька ВЯ свои комментарии пишу на русском языке. И иностранные слова тоже пишу по правилам русского языка. Или, по-Вашему, слова, пришедшие к нам в русский язык на подчиняются правилам правописания и каждый недоумок может писать их, как захочет?Галина Титова===Нет хороших и плохих национальностей===Предки западноевропейцев, появившись в Европе, полностью вырезали всё местное население. Это время в археологии называется "Европейский геноцид". Западноевропейцы во Вторую мировую уничтожили боле 35 миллионов славян, их же потери составили около 11 миллионов. Так плохие эти народы западноевропейские или хорошие для славян? А для индейцев Америки?Оленька ВА позвольте узнать, "западноевропейцы" это кто? Такой национальности нет, но, может, Вы свою классификацию ведёте?) И кто это "предки западноевропейцев"??))АИАлена ИвановаОленька, здорово, я тоже так думаю!николай приваловавтора в Газу на пмж , с родственниками. Снова пархатые начали учить, как в 1917г. Пусть сначала се Конституцию напишут, дикари...ГусЕнаПоказательно. Самлму себя и плюсанул:))) RV зря пренебрегал....АИАлена ИвановаВ блеске, Анечка!ВКвладимир казарскийЯ так понимаю, автор, призывая поучиться у евреев, предлагает русским признать себя "богоизбранной" нацией и наплевать на всех остальных второсортных "гоев"?ГусЕнаНет. Автор предлагает начать уважать себя.АИАлена ИвановаЕсть целая иудейская цивилизация, называется - еврейский народ!АКАндрей Краснолуцкийевреи делают всё для себя... всегда с выгодой, русский может просто так отдать и не вспоминать, евреи - народ банкиров, ростовщиков, торговцевГусЕнаПодари мне дачу. Просто так:)Валерий СилкинИМХО - Есть евреи, а есть и жиды. Первые норм люди, а вторые... авно во всех позициях! И жиды есть в любой нации, только название иногда меняют (пример - польский жид, белорусский жид и пр., а ещё "повжидок"). Норм еврей никогда не обидится. если его обзовут "еврейской мордой" - только поржёт в ответ (ну... в принципе как и любой русский). Беда в том, что к управлению РФ допущены именно жиды! Евреи воевали за СССР в первую и во-вторую (чего-что разжёвывать, надеюсь не надо). А жиды в это время строили планы по разрушению СССР, кои ими и выполняются до сих пор в отношении России (читаем доктрину Даллеса). Имхо (почти от Геббельса) - Еврей высокий, курчавый, с прямой спиной, принимает всю многогранность отношений, а жид - пархатый, весь скрючившийся, гуммозный, вечно чем-то ущемлённый и недовольный и пр. (дополните пожлста)! Так что ИМХО жид и Еврей разные понятия...ГусЕнаТ.е .жид-это русский?:)АИАлена ИвановаНормальные люди на оскорбление очередное бьют по физиономии!Комментировать
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