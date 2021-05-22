Любопытно, однако

72 351 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    Нафига?В России армян ст...
  • ГусЕна
    Замечательно. У нас в стране есть свобода выбора.«Капля за каплей…...
  • ОЛЕГЫЧ
    За жопу взяли скоморохов....«Капля за каплей…...

Русские и евреи: в чем разница?

Русские и евреи: в чем разница?

Нам стоит поучиться у евреев хотя бы тому, что не следует спорить чей Крым и надо ли упоминать русский народ в Конституции.

Вернуться к статье
1119
Обсудить
Сергей Кузнецов
Почему то русские *патриоты*, *националисты* и прочие на поверку оказываются евреями. Обсуждения типа кто такие *русские* начинают тоже евреи. Ну и топор в руки доведённого до отчаяния народа вкладывают тоже евреи.
ГусЕна
А ты лично проверяешь? В штаны лазаешь?:)))
Алена Иванова
Анечка, в блеске!)))))
ГусЕна
Отличная статья Но, не для каждого русского дойлет смысл. У евреев: сделали добра на 1 руб, отвеиь добром на 1.2, тогда, человек не почувствует себя обманутым и захочет сделать тебе добра сделатьна 2 руб. У русских: бей саоих чтоб чужие боялись. У евреев: дай бедному ( бездельнику) удочку и пусть трудится и кормит себя. У русских : нищие ,( бездельники) -святые, блаженные...
HotRS
Еще в 90-х какой-то еврей, не помню кто именно, отвечая на вопрос почему так много евреев среди олигархов, сказал, что еврей, если полная непруха, начинает новое дело, а русский в случае непрухи, даже не полной, начинает бухать.
ГусЕна
Ну есть правда. Опять же : Почему? Потому сто если у еарея неудача-ено поддержат родные и близкие. Если у русского-родня сожрет с потрохами:)
HotRS
И это тоже. Евреи, в массе своей, лучше держат удар. А вот насчет того, что "евреи умеют легко и весело пить" не совсем согласен. Был у меня еврей-сосед, пил до белой горячки. Так и помер.
ГусЕна
:)))
ГусЕна
У меея дядька-всю жизнь пил. А в старости в один прекрасный день сказал:" Все. Я свою цистерну спирта выпил!". И просто перестал пить. Вообще:)
HotRS
Все от человека зависит. Я знаю одного товарища, долгое время кололся, потом резко завязал. Правда, это всего лишь один такой.
Алена Иванова
Анечка, для меня - нет национальностей, есть хорошие и плохие люди!)))
Алена Иванова
Вот это неверно. У них крайне редки, если вообще возможно подобное. Как правило, это малопьющие семьи
HotRS
Да, малопьющие семьи, только факт, все таки, имеет место быть. У евреев ашкенази более распространена другая беда - наследственные заболевания. Жена того самого соседа страдала шизофренией. У двоих сыновей проблем нет, а у дочери шизофрения.
Алена Иванова
Это вы поставили диагноз или врачи? Возможно, это свойство характера, аутизм. Болезнь должны диагностировать, а не вы!(((( У всех национальностей и людей есть свои наследственные заболевания, без них людей не бывает!(((
HotRS
У его жены все было в очень легкой форме. Хотя сложно назвать форму легкой, когда она поджигает его мотоцикл или орет, что убивают, в то время, когда он уже полчаса стоит на улице. А она сама была врачем-стоматологом. С дочерью все проще, но и сложнее одновременно. Она не орет, но живет как бомжиха в своем доме. Точне в отдельно стоящей кухне. Воды нет, электро нет. Газа, само-собой, нет. Горы мусора во дворе. Вот, пожалуйста, сайт Мин. здравоохранения государства Израиль. http://marker.to/nbLQPh
Алена Иванова
Речь шла об аутизме, а вы даете - варшавский синдром. Как это объединить? Потом, я давала другого автора книг!
HotRS
Там список из трех десятков заболеваний, если не больше. Напоминаю, это не книга, а сайт Минздрава Израиля.
Алена Иванова
Здесь сеть - русскоязычная. Пожалуйста список по-русски. Иначе - нечитаемо!(((((
Алена Иванова
Вы предлагаете дружбу, но надо знать, с кем дружить!
Алена Иванова
Вы предлагаете дружбу, но надо знать, с кем дружить!
Алена Иванова
А если народ не знает иврита? Тогда как?????
Алена Иванова
Прошу перевод списка. Мне сейчас прислали на телефон целый список того, что нового появилось в медицине Израиля. И все - на русском. При желании - все можно дать на русском языке. Пример. В Технионе, известном во всем мире израильском ВУЗе разработан простой анализ крови. способный выявлять разные виды рака. Люди знают, что я интересусь медициной и мне присылают меня интересущие вещи!
HotRS
Во-первых, какую дружбу? Я ничего не предлагаю и за развод МирТесен на дружбу с кем либо не отвечаю. Во-вторых, названия генетических болезней на латыни и на иврите. И я не несу ответственности за нежелание Минздрава Израиля перевести сайт на русский.
Алена Иванова
Я поняла, что вы мне прислали предложение на дружбу, в этих сетях это делается через личный листок. Это мне было прислано. Далее. Как я поняла, прилснноые тектсты были на иврите, очевидно. Ивритом я не владею, т.к. проживаю в России. Далее. В Израиле все говорят официально на иврите. Это государственный язык, как и мусульманский.
Алена Иванова
Отправилось само, извините. Поскольку я проживаю в России, где - не скажу, то прошу вас все ваши коменты сделать читаемыми на русском языке поскольку российская сеть! Для иврит - нечитаем!((((
Алена Иванова
Это вы даете характеристику внешнюю заболевания. Я не такой умелый диагност, как вы. Прошу с этим идти к врачу. Вообще - описанное выше похоже,простите, на хулиганство, а не на болезнь! При такой болезни обычно больной других не трогает, а разговаривает сам с собой, у меня на глазах это происходит! Живет рядом со мной такой больной в качестве соседа Сайт этот читайте сами Я не ивритоговорящая, ничего из показанного вами не понимаю((((
Алена Иванова
Нужен перевод на русский язык!!!!!!!!!!!!!!!
Алена Иванова
Извините, очепятка. Было написано "присланные тексты"
HotRS
Не обязательно шизофреник разговаривает сам с собой. К характерным симптомам и признакам шизофрении у женщин относятся: раздражительность; негативное отношение к жизни; неприязнь к близким и посторонним людям; снижение концентрации внимания; нарушение менструального цикла; кратковременные эпизоды бреда; легкие обманы восприятия. http://marker.to/oHc9GH
Алена Иванова
Я описала картину, что наблюдала каждый день лично! Более того, когда все описала знакомому врачу, которому очень верю, она мне написала, что это сложный аутизм с дальнейшей потерей интеллекта. что на моих глазах и поисходит. У вас показан вариант болезни, с которой оставлять дома человека нельзя, Такой больной должен быть постоянно под наблюдением врач! Вы мне дали перевод болезни, что не может быть без наблюдением врача регулярно. Ранее я вам давала более облегченный вариант болезни, скорее даже характера, Этот вариант часто регулируется обычными таблетками и иногда нужна консультация врача. Одного не могу понять, в чем вы меня хотите убедить. что вы врач? Тогда бы ваш первый комент об этой болезни не был так непрофессионален. А обычный перевод я могу прочесть и в учебнике психиатрии. Тем более, что мне есть где взять любую справку профессиональную об этой болезни!
HotRS
МирТесен так разводит, я периодически удаляю таких друзей. Во-первых, мусульманского языка не существует. Есть арабский язык, на котором говорят и арабы мусульмане и арабы христиане. Во-вторых, неважно, что нет перевода на русский. В списке генетические заболевания даны на английском или латыни. Важен сам факт, что эти генетические заболевания характерны в основном для евреев ашкенази. Конечно, далеко не все болеют, тем не менее. И это не их вина.
HotRS
Хм... это же Вы усомнились в специфичных болезнях евреев. Яркий пример Перельман. Да, гений, но странности, таки, имеются.
Алена Иванова
Прошу прощения, а одном ошиблась, в арабском языке. В остальном - вы не правы. Болезнь национальность не выбирает обычно. Есть характерологически склонные к определенным заболеваниям люди. в т.ч. генетически. Вообще, исходя из виденного мною и из указанной "Характерологии", которую очень советую почитать, нет людей не имеющих генетической зависимости от предков. О национальностях - говорить отказываюсь. Любой национальности присущи любые психологические заболевания, в зависимости от генетики предков и от условий жизни. Если какие-то личные воросы есть - готова ответить. О национальнстях здесь уже все проговорено, извините. Это обсуждение отказывась поддерживать. Для меня нет плохих национальностей, а есть плохие поступки людей. Всего доброго
HotRS
Национальности здесь ни при чем. Евреи, как популяция, в свое время прошли сквозь "бутылочное горлышко". Римляне после какого-то восстания депортировали почти всех еврейских мужчин старше 15 лет в Испанию. Среди депортированных было очень мало женщин, соотв-но были близкородственные браки. И сейчас считается евреем только тот, у которого мать еврейка. Остальные растворились среди тогдашних испанцев. Испанцы на 20% генетические евреи. Евреи жили обособлено в Германии, соответственно браки тоже были близкородственными. В аналогичной ситуации были русские староверы, жившие со времен Пугачева в Турции. В последнее время они заключали браки с троюродными родственниками. Но они вовремя вернулись в Россию /СССР/. Кстати, в далеком прошлом все человечество неоднократно проходило через "бутылочные горлышки".
Алена Иванова
Почти полного уничтожения цивилизации, как во время ВОВ ни у одного народа не было. Поездами невиновных ни в чем людей загоняли в газовки. У моей подруги ни в чем невиновных родственников/видела их симпатичные фото/ уничтожили в гетто. Какая это была страшная смерть - уже известно. За что? Были обычная добрая инженерная никому не мешающая семья. Кому она помешалв????(((( Через "такое" бутылочное горлышко/когда убито 80% цивилизации/ - ни один народ не проходил. Рабы - не в счет. Убийства на поток пустили. За все время жизни на Земле такого ни разу не было.(((( У евреев близкородственных браков НИКОГДА не было!((( Вы плохо знаете историю. И никогда и нигде евреи не растворялись. Разбросаны они и сейчас по всей Земле - это да. Но! Сейчас многие перебираюстся в Израиль. Знакомили молодых ребят да. Но! Близкородственные браки у них отсутствуют!((((( Более я национальных вопросов обсуждать НЕ ЖЕЛАЮ!(((((
HotRS
Напоминаю, что я писал о евреях-ашкенази. Ашкенази это субэтническая группа евреев, сформировавшаяся в центральной Европе. В свою очередь они попали туда из Испании через Францию и Голландию, после того, как были изгнаны каким-то правителем. Кроме того, евреи не однородны генетически и имеют разный фенотип - различия во внешности. Есть даже с так называемой славянской гаплогруппой R1a и европейской R1b. Это о чем говорит? О том, что матери были еврейками, а отцы местными. Я не пишу о близкородственных браках в настоящем. Все было в прошлом, тысячи лет назад. Холокост это уже не бутылочное горлышко. На тот момент популяция была уже достаточно мобильна. Бутылочные горлышки были в древности. Взять хотя бы царя Ирода, убившего всех еврейских младенцев мужского мола. Тогда это было очень значимо для относительно малочисленной популяции. Это не вопрос национальности, это вопрос популяции.
Алена Иванова
Все о национальностях мы уже обсуждали, более говорить не о чем. Вопрос закончен!
HotRS
Без проблем, тем более, что к национальности этот вопрос никак не относится. Это скорее по привычке иудеев называют евреями. А это совершенно разные понятия.
Алена Иванова
Для вас!((( Для других - это одно и то же!
HotRS
Это совершенно не означает, что другие правы. Может евреи-христиане одновременно и иудеи? Я уже пару раз приводил пример. В гражданскую в забытую русскую деревню кажется на Брянщине, забрели иудейские проповедники и перековали местных православных русских мужиков и баб в иудейскую веру. После ВОВ там уже были Юдифи Ивановы и Соломоны Петровы. При том, что внешне неофиты никак не отличались от окружающих русских. В начале 90-х все они "репатриировались" в Израиль. Они кто, евреи или все же иудеи?
Александр Александров
Почему, если где то революция - зачинщики евреи!
Валерий Силкин
А потому что!
Александр Александров
если где то революция - зачинщики евреи
Алена Иванова
Я вчера слышала статистику - из 200 человек правительства во время российской революции было только 6 евреев. Так кто делал революцию?????))))
Александр Шмелев
"Во всём мне хочется дойти до самой сути..." - кажется, это про русских, "наше дело правое..." - это ближе к евреям... "Мне так каатся..."
Голованов Гена
если мало денег он еврей тихо живет если очень много натравливает нацию на другую нацию и делает наэтом деньги
Владислав Владислав
Откровенный бред. Тогда с чего евреев терпеть не могут по чти по всей планете ?
ГусЕна
Умным всегда завидуют.
Алена Иванова
Не от большого ума!
Алена Иванова
Анечка, не от большого ума. Умный человек - это большая работа над собой!
Alex Imen
Удивительное дело, но малый народ оказывает на историю очень большое влияние. Это феномен.
Boleslav Buljanowskij
Потому что этот народ стоит у рулежа денежных потоков. Потому что у них в торе записано обмани гоя но не своего. Потому что у них в крови только деньги, деньги, деньги.
Сергей Кузнецов
Как такового, еврейского народа нет. Есть еврейская идеология.
Михаэль
ага, слова нет а жопа есть.
ГусЕна
Как говорила моя тетя: " Сумей и ты".
Сергей Кузнецов
Конечно, есть евреи, есть иудеи. Разница только в идеологии.
Сергей Кузнецов
Правда их 12 колен и идеология у всех разная.
Алена Иванова
Хорошо вы себя описали!))))) Это у вас в крови только деньги, деньги, деньги!
Boleslav Buljanowskij
А шо, Ивановы уже евреи???
Алена Иванова
Я выше написала, что вопрос о национальностях законен. Мы сейчас в российской сети, туда можно любой НИК придумать. Я - человек мира, поскольку была в командировке в разных странах. Для меня национальностей нет, есть люди с хорошими и плохими поступками. разбирайтесь сами с национальностями, г-н поляк Болеслав Бульяновский)))))
Оленька В
У русского есть совесть, и есть душа. И она часто болит. Ещё есть 2 основных вопроса: кто виноват и что делать. И на рассуждения уходит часто вся жизнь, а делать уже некогда. Ну, это мои личные наблюдения. А вообще, разницу легко увидеть, почитав русских и еврейских классиков. Заодно и кругозор расширится.)
моряк океанский
у русского нет ни совести ни души, это просто самообман!
Оленька В
Вы русский? Или как?))
testorr
он еврей)
testorr
смени ник, придурок, не позорь моряков
Оленька В
Ну, тогда ему, конечно, видней! :)
моряк океанский
как говорит ввп - кто как обзывается, тот тем и называется. а твой высер и доказывает, что наличие совести и души это выдумки таких придурков как ты!!
моряк океанский
я то чистокровный русский и вокруг меня русские, поэтому хорошо вижу, что на самом деле.
моряк океанский
а ты дебил! это я как русский тебе отвечаю!
Оленька В
Тогда Вы - позор своей нации.
ГусЕна
Русскую загадочную душу искал и Достоевский и все остальные. Про совесть тоже можно поспорить; кто так не любит соблюдать законы? И требует справедливости по отношению к себе? У кого самый большой процент по невыплатам алиментов своим детям? Как в России выглядят Дома для престарелых? Любую нацию определяет отношение к старикам и детям. Так что, Моряк-то не так уж и неправ:)
Оленька В
Достоевский не искал русскую душу, он про неё писал. Про несоблюдение законов и невыплату алиментов нет статистики по национальному принципу. А так, навскидку, мужа сестре и ее подруге ( в Росии) не платили хохол и татарин. )) В России я не бывала в домах престарелых, а у нас знаю, что их очень мало. Намного меньше, чем, например, в Израиле. В Израиле практически все старики живут в домах престарелых. Ваще я тут подумала, главное различие между русскими и евреями - то, что русскому запросто рвануть рубаху на груди. ))
ГусЕна
Ну почему нет статистики? Где в мире так лояльны по этому вопросу законодательно?Про Дома старости-давай не будем лукавить; в России они либо Богодельни, либо, государство отдало это на совесть родственников. Ну это верно-рубахи рвать на груди-ума много не надо. Бей своих чтоб чужие боялись. А уж практика доносов в 30-е годы...
Оленька В
Россия - многонациональное государство. И не надо на русских всех собак вешать. Тем более про доносы в 30-х. Думаю, евреи писали их намного больше и активнее, чем русские. А про дома престарелых ещё раз напишу для тебя: у нас их очень мало. А в Израиле практически все старики живут в домах престарелых.
Алена Иванова
Я бывала в командировке в Израиле. Поэтому кое-что знаю об этой стране. В Израиле Дома для престарелых очень маленькие, там живет мало народа. Зато распространены очень Так называемые "Хостели" - это дома для пенсионеров, там в основном проживают пенсионеры - В администрации Хостеля есть человек, который снимает многие их проблемы. Там часто читают всякие интересные культурные лекции, там коллективно делают прививки, там следят за здоровьем пенсионеров и много всякого другого хорошего делается
Оленька В
Эти хостели и есть настоящие дома престарелых, в них живёт половина населения Израиля.
Алена Иванова
Оленька, согласна с вами. что у любого нормального человека любой национальности есть и совесть и душа, но, к сожалению, с этим жить сложно!((((
Алена Иванова
Оленька, вот здесь вы правы! Те "Дома стариков" , что были указаны выше - это - "Дома инвалидов", где живет совсем немного народа
Оленька В
Нет хороших и плохих национальностей, нет даже плохих и хороших людей. Есть плохие и хорошие поступки. И из этого надо исходить. Я русская, но к евреям у меня нет претензий. А вот автор зачем-то разжигает межнациональную рознь. Зачем?
моряк океанский
какое разжигание розни! парраноя началась, убогая?
Оленька В
"Чистокровный русский" не знает русского языка? Правильно пишется "паранойя", убогий.))
ГусЕна
Неуважение к Женщине-тоже черта ментальности русских. Чего там Мать, Сестра, Жена....РСП, Баба и проч...
Сергей Кузнецов
А кто решил, что это русское слово?
Оленька В
Слово, разумеется, не русское. Но пишем же мы на русском языке?
Сергей Кузнецов
Нет. Пишите вы его не на русском языке. Пишете вы его на иностранном языке с помощью кириллицы.
Оленька В
Я свои комментарии пишу на русском языке. И иностранные слова тоже пишу по правилам русского языка. Или, по-Вашему, слова, пришедшие к нам в русский язык на подчиняются правилам правописания и каждый недоумок может писать их, как захочет?
Галина Титова
===Нет хороших и плохих национальностей===Предки западноевропейцев, появившись в Европе, полностью вырезали всё местное население. Это время в археологии называется "Европейский геноцид". Западноевропейцы во Вторую мировую уничтожили боле 35 миллионов славян, их же потери составили около 11 миллионов. Так плохие эти народы западноевропейские или хорошие для славян? А для индейцев Америки?
Оленька В
А позвольте узнать, "западноевропейцы" это кто? Такой национальности нет, но, может, Вы свою классификацию ведёте?) И кто это "предки западноевропейцев"??))
Алена Иванова
Оленька, здорово, я тоже так думаю!
николай привалов
автора в Газу на пмж , с родственниками. Снова пархатые начали учить, как в 1917г. Пусть сначала се Конституцию напишут, дикари...
ГусЕна
Показательно. Самлму себя и плюсанул:))) RV зря пренебрегал....
Алена Иванова
В блеске, Анечка!
владимир казарский
Я так понимаю, автор, призывая поучиться у евреев, предлагает русским признать себя "богоизбранной" нацией и наплевать на всех остальных второсортных "гоев"?
ГусЕна
Нет. Автор предлагает начать уважать себя.
Алена Иванова
Есть целая иудейская цивилизация, называется - еврейский народ!
Андрей Краснолуцкий
евреи делают всё для себя... всегда с выгодой, русский может просто так отдать и не вспоминать, евреи - народ банкиров, ростовщиков, торговцев
ГусЕна
Подари мне дачу. Просто так:)
Валерий Силкин
ИМХО - Есть евреи, а есть и жиды. Первые норм люди, а вторые... авно во всех позициях! И жиды есть в любой нации, только название иногда меняют (пример - польский жид, белорусский жид и пр., а ещё "повжидок"). Норм еврей никогда не обидится. если его обзовут "еврейской мордой" - только поржёт в ответ (ну... в принципе как и любой русский). Беда в том, что к управлению РФ допущены именно жиды! Евреи воевали за СССР в первую и во-вторую (чего-что разжёвывать, надеюсь не надо). А жиды в это время строили планы по разрушению СССР, кои ими и выполняются до сих пор в отношении России (читаем доктрину Даллеса). Имхо (почти от Геббельса) - Еврей высокий, курчавый, с прямой спиной, принимает всю многогранность отношений, а жид - пархатый, весь скрючившийся, гуммозный, вечно чем-то ущемлённый и недовольный и пр. (дополните пожлста)! Так что ИМХО жид и Еврей разные понятия...
ГусЕна
Т.е .жид-это русский?:)
Алена Иванова
Нормальные люди на оскорбление очередное бьют по физиономии!

Картина дня

наверх