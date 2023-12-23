Путин: СРЗП работает на сплочение общества и консолидацию патриотизма в России

Президент России Владимир Путин в приветствии делегатам и гостям XIII съезда партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» отметил их стремление работать на сплочение общества и консолидацию патриотизма в России.
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