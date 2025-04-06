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Царьград

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Курская область: опасность атаки БПЛА отменена после 6-часовой тревоги

Курская область: опасность атаки БПЛА отменена после 6-часовой тревоги

В Курской области снята угроза атаки беспилотниками. Оперативный штаб региона сообщил, что режим повышенной готовности действовал с 1:09 до 6:57 по московскому времени.

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