GM рассчитывает сэкономить до 1 миллиарда долларов на расходах на Cruize

General Motors рассчитывает сэкономить до 1 миллиарда долларов в год за счет прекращения программы разработки роботакси Cruise, заявила во вторник генеральный директор и председатель совета директоров компании Мэри Барра во время телефонного разговора о прибылях и убытках.
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