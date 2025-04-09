Объем DEX Ethereum сократился вдвое с пикового значения в декабре. Трейдеры переходят на экономически эффективные альтернативы

Объем торгов на децентрализованных биржах Ethereum продолжает сокращаться: количество уникальных трейдеров за сутки опустилось до примерно 40 000 адресов – это минимум за 12 месяцев, по сравнению с пиковым значением в 95 000 в конце 2024 года.