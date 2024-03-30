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Раскладушки Apple пока не будет. Подходящий экран не нашли

Раскладушки Apple пока не будет. Подходящий экран не нашли

Apple может отменить выпуск первого складного iPhoneApple столкнулась с задержками в запуске своего первого складного iPhone, поскольку компания испытывает трудности с разработкой гибких дисплеев, соответствующих её высоким стандартам качества.

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