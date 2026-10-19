Дзержинский районный суд Перми обязал промышленное предприятие выплатить бывшему сотруднику 20 тысяч рублей за моральный вред, причиненный невыплатой зарплаты с октября по декабрь 2025 года, при этом основная задолженность в размере более 357 тысяч рублей была погашена до вынесения решения.