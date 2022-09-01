1 сентября 2022 года - самое холодное начало осени за 141 год

В сентябре в Петербурге резко похолодало. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов написал в своем Telegram-канале: "1 сентября 2022 года стало самым холодным началом учебного года в Санкт-Петербурге за весь ряд наблюдений с 1881 года".