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1 сентября 2022 года - самое холодное начало осени за 141 год

1 сентября 2022 года - самое холодное начало осени за 141 год

В сентябре в Петербурге резко похолодало. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов написал в своем Telegram-канале:   "1 сентября 2022 года стало самым холодным началом учебного года в Санкт-Петербурге за весь ряд наблюдений с 1881 года".

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