В Краснодаре ищут «художника», терроризирующего жильцов высотки «рисунками» из фекалийЖильцам дома на Гидростроителей не даёт покоя один и тот же человек: раз в месяц мужчина в маске и бесформенной одежде с пакетом фекалий поднимается на 16-й этаж и принимается за художества.
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