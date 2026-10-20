В Краснодаре ищут «художника», терроризирующего жильцов высотки «рисунками» из фекалийЖильцам дома на Гидростроителей не даёт покоя один и тот же человек: раз в месяц мужчина в маске и бесформенной одежде с пакетом фекалий поднимается на 16-й этаж и принимается за художества.