Самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа вылетел из петербургского аэропорта «Пулково».Напомним, в среду, 21 октября, в Северной столице состоялась встреча президента России Владимира Путина и Стива Уиткоффа.
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