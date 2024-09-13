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Арт шедевр студия 28

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Цифровой Арт-портрет по фото

Цифровой Арт-портрет по фото

Что такое цифровой арт портрет по фото и чем отличается от нарисованного. Это изображение, созданное художником-дизайнером на компьютере или планшете для рисования, с использованием цифровых технологий, программного обеспечения и фотоматериалов.

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