Что такое цифровой арт портрет по фото и чем отличается от нарисованного. Это изображение, созданное художником-дизайнером на компьютере или планшете для рисования, с использованием цифровых технологий, программного обеспечения и фотоматериалов.
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