Мэр Киева Виталий Кличко выступил с намерением бороться за власть, в случае, если его захотят сместить с должности.
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