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Петербургский дневник

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103 российских военных освободили из украинского плена

103 российских военных освободили из украинского плена

Сейчас они находятся на территории Республики Беларусь 14 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен пленными, в результате которого с подконтрольных киевскому режиму территорий вернулись 103 российских военных, захваченных в Курской области.

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