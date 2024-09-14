103 российских военных освободили из украинского плена

Сейчас они находятся на территории Республики Беларусь 14 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен пленными, в результате которого с подконтрольных киевскому режиму территорий вернулись 103 российских военных, захваченных в Курской области.
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