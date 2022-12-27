28 декабря: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тульской области | ТСН24

28 декабря – 362 день года, до Нового года осталось 3дня. Всю информацию о праздниках, которые отмечают сегодня, и о том, что значимого происходило 28 декабря в разные года в России и Тульской области, читайте в тексте Тульской службы новостей.
28 декабря – 362 день года, до Нового года осталось 3дня. Всю информацию о праздниках, которые отмечают сегодня, и о том, что значимого происходило 28 декабря в разные года в России и Тульской области, читайте в тексте Тульской службы новостей.
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