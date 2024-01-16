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Военное обозрение

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Какими возможностями обладает российский транспортно-боевой вертолет Ми-35М

Какими возможностями обладает российский транспортно-боевой вертолет Ми-35М

Белорусские пилоты осваивают управление российским транспортно-боевым вертолетом Ми-35М, поступившим на вооружение ВС РБ в конце прошлого года.

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