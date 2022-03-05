Отели, гиды и рестораны Суздаля создали единый канал для гостей города с контактами и обзорами

После того, как стало известно, о приостановлении в работе сайта Booking.сom и социальной сети Facebook, отели, гиды и рестораны жемчужины "Золотого кольца" России - Суздаля объединились, чтобы создать единый телеграм-канал для гостей города.
После того, как стало известно, о приостановлении в работе сайта Booking.сom и социальной сети Facebook, отели, гиды и рестораны жемчужины "Золотого кольца" России - Суздаля объединились, чтобы создать единый телеграм-канал для гостей города.
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