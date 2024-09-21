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В Южной Каролине казнили заключенного впервые за 13 лет

В Южной Каролине казнили заключенного впервые за 13 лет

В американском штате Южная Каролина впервые за 13 лет казнили заключенного. Об этом сообщает CNN.Отмечается, что власти штата провели смертную казнь 46-летнего Фрэдди Оуэнса, который в 1999 году получил тюремный срок за ограбление и убийство продавщицы в Гринвилле.

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