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Экс-участница «Дома−2» подала заявление в полицию, что ее изнасиловали на вечеринке

Экс-участница «Дома−2» подала заявление в полицию, что ее изнасиловали на вечеринке

По факту произошедшего проводится проверка Фото: социальные сети Бывшая участница реалити-шоу «Дом−2», известная блогер Мария Сигаева выдвинула серьезное обвинение против экс-супруга своей подруги и коллеги по телепроекту Клавдии Безверховой.

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