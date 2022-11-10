Daily Moscow

134 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Михайловская
    Сложно принять это решение,но и много говорить на эту тему не нужно и так тяжело на душе,мы же не знаем всей правды.Алексей Пилько: Д...
  • Галина Паламарчук
    РжуВ Японии назвали ...
  • Светлана Грушкина
    Вы все догадываетесь, вы все знаете, только в боях под Киевом, Бучей, Херсоном погибли русские ребята.Александр Ходаков...

Минздрав Херсонской области подтвердил смерть Кирилла Стремоусова

Минздрав Херсонской области подтвердил смерть Кирилла Стремоусова

Минздрав Херсонской области подтвердил смерть Кирилла Стремоусова. Смерть заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова подтвердили в Министерстве здравоохранения, видеосообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх