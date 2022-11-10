Минздрав Херсонской области подтвердил смерть Кирилла Стремоусова. Смерть заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова подтвердили в Министерстве здравоохранения, видеосообщение появилось в Telegram-канале ведомства.
Минздрав Херсонской области подтвердил смерть Кирилла Стремоусова. Смерть заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова подтвердили в Министерстве здравоохранения, видеосообщение появилось в Telegram-канале ведомства.
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