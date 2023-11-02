SUSANIN
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SUSANIN

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Последние работы по подключению к отоплению проводят в Глазове

Последние работы по подключению к отоплению проводят в Глазове

Глазов. Удмуртия. В Глазове провели последние работы по подключению жилого фонда к отоплению. Как сообщил глава города Сергей Коновалов в соцсетях, после ввода новой магистрали администрация продолжает мониторинг обращений от горожан.

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