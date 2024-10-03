Политнавигатор = Подвергнув основателя WikiLeaks, журналиста Джулиана Ассанджа «транснациональным репрессиям», США дали возможность Росии «преследовать европейских журналистов».
Публично отблагодарил за поддержку: Ассанж решил обвинить и очернить Россию
Комментарии
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Игорь Кузнецов
В своё время Ассанж сделал дело - показал много секретных материалов о слежке за гражданами на Западе. Сидел "затворником" в посольстве за это, дал возможность рассуждать о "свободе слова". Пусть сейчас (для противовеса) порассуждает о ней в мире. Для нас есть неоспоримые факты, которые он опубликовал ранее.
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Александр Почекунин
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Александр Почекунин
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