Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Публично отблагодарил за поддержку: Ассанж решил обвинить и очернить Россию

Публично отблагодарил за поддержку: Ассанж решил обвинить и очернить Россию

Политнавигатор = Подвергнув основателя WikiLeaks, журналиста Джулиана Ассанджа «транснациональным репрессиям», США дали возможность Росии «преследовать европейских журналистов».

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
В своё время Ассанж сделал дело - показал много секретных материалов о слежке за гражданами на Западе. Сидел &quot;затворником&quot; в посольстве за это, дал возможность рассуждать о &quot;свободе слова&quot;. Пусть сейчас (для противовеса) порассуждает о ней в мире. Для нас есть неоспоримые факты, которые он опубликовал ранее.
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