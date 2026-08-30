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Твердотельные батареи предложили «сжимать», чтобы предотвратить короткое замыкание

Твердотельные батареи предложили «сжимать», чтобы предотвратить короткое замыкание

Ученые нашли способ перенаправлять опасные дендриты внутри твердотельных батарей Исследователи Стэнфордского университета и Национальной ускорительной лаборатории SLAC обнаружили способ снизить риск короткого замыкания в твердотельных аккумуляторах при помощи механического сжатия.

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