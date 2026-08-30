Твердотельные батареи предложили «сжимать», чтобы предотвратить короткое замыкание

Ученые нашли способ перенаправлять опасные дендриты внутри твердотельных батарей Исследователи Стэнфордского университета и Национальной ускорительной лаборатории SLAC обнаружили способ снизить риск короткого замыкания в твердотельных аккумуляторах при помощи механического сжатия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым