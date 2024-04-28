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Стефано Доменикали о переходе Хэмилтона в «Феррари»: «Я вижу в этом только позитивные стороны»

Доменикали рад переходу Хэмилтона в «Феррари». По словам руководителя «Формулы-1», столь громкий трансфер повысит интерес к гонкам, а следить за развитием карьеры Льюиса Хэмилтона в «Феррари» будет весьма любопытно.

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