Стефано Доменикали о переходе Хэмилтона в «Феррари»: «Я вижу в этом только позитивные стороны»

Доменикали рад переходу Хэмилтона в «Феррари». По словам руководителя «Формулы-1», столь громкий трансфер повысит интерес к гонкам, а следить за развитием карьеры Льюиса Хэмилтона в «Феррари» будет весьма любопытно.
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