The Wall Street Journal: В НАТО считают маловероятным прямое вторжение России в страну альянса

В Североатлантическом альянсе не видят в ближайшее время вариантов столкновения блока с Россией, пишет американское издание.
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