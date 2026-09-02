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Татар-информ

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Алексей Марченко остается капитаном «Ак Барса» на сезон 2026/2027

Алексей Марченко остается капитаном «Ак Барса» на сезон 2026/2027

Фото: ak-bars.ru Определен состав лидеров команды на предстоящий сезон.

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