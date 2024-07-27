Священник Островский отреагировал на открытие Олимпиады картинкой «18+»

Православный священник Павел Островский церемонию, посвященную открытию Олимпийских игр в Париже. В своем Telegram-канале он опубликовал изображение с надписью, что «данное видео не рекомендовано к просмотру детям».
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