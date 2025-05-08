В Пулково ожидают вылета 24 самолета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая, ФедералПресс. В петербургском аэропорту Пулково вылета ожидают 24 воздушных судна, сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.
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