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СК возбудил дело после подрыва полицейских в Элисте

СК возбудил дело после подрыва полицейских в Элисте

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа” после того, как трое сотрудников полиции пострадали при взрыве в доме мужчины, который ранее устроил взрыв в центре психологической помощи в многоквартирном доме в Элисте и погиб.

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