СК возбудил дело после подрыва полицейских в Элисте

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа” после того, как трое сотрудников полиции пострадали при взрыве в доме мужчины, который ранее устроил взрыв в центре психологической помощи в многоквартирном доме в Элисте и погиб.