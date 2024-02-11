СК возбудил дело после подрыва полицейских в Элисте

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа” после того, как трое сотрудников полиции пострадали при взрыве в доме мужчины, который ранее устроил взрыв в центре психологической помощи в многоквартирном доме в Элисте и погиб.
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