Sky News: Сервера Минобороны Великобритании были взломан китайскими хакерами

Как сообщает британский новостной канал Sky News, сегодня депутатам парламента Великобритании будет сообщено о масштабной утечке данных, связанной с Министерством обороны страны.
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