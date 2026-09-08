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Психолог Абравитова назвала частые проверки замков признаком ОКР

Психолог Абравитова назвала частые проверки замков признаком ОКР

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, что постоянные возвращения домой для проверки замков, плиты или розеток могут быть проявлением обсессивно-компульсивного расстройства, сообщает RT .

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