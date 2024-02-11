Думенко: УПЦ вредит Украине, рассказывая Западу про преследования

Раскольник Сергей (Епифаний) Думенко во время своего выступления в Черновицкой филармонии заявил, что захват храмов УПЦ, систематическое избиение верующих и возбуждение уголовных дел против священников не является репрессиями, а попытки УПЦ защитить себя на международном уровне вредят Украине.