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Думенко: УПЦ вредит Украине, рассказывая Западу про преследования

Думенко: УПЦ вредит Украине, рассказывая Западу про преследования

Раскольник Сергей (Епифаний) Думенко во время своего выступления в Черновицкой филармонии заявил, что захват храмов УПЦ, систематическое избиение верующих и возбуждение уголовных дел против священников не является репрессиями, а попытки УПЦ защитить себя на международном уровне вредят Украине.

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