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Царьград

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«Ушкуйник» представил дрон для спецоперации на Украине

«Ушкуйник» представил дрон для спецоперации на Украине

Гендиректор «Ушкуйника» Алексей Чадаев сообщил, что обновленный FPV-дрон «Князь Вандал» поможет ВС России в засаде в зоне СВО.

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