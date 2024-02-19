Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил о коварных планах Запада. Депутат заявил, что западные страны, прикрываясь смертью Алексея Навального*, хочет отправить армию НАТО на Украину.
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