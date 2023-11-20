Виноваты все, кроме ГАИ: на российских дорогах продолжает расти аварийность

Аварийность на дорогах России уверенно растет с начала 2023 года, хотя ранее число ДТП снижалось. ГИБДД винит во всем перенаправление грузовых потоков с запада на восток и рост популярности у сограждан автомобильного туризма.
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