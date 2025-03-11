Гиперзвук, в котором разочаровались Чудо-оружие? Для чего необходимо гиперзвуковое оружие? Из самого названия понятно, что ключевым преимуществом подобных изделий является возможность преодолевать противоракетную оборону за счёт высокой скорости.
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