Электронного голосования на выборах в мессенджерах не существует, это мошенники

Мошенники начали использовать тему предстоящих выборов для обмана татарстанцев. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о противодействии мошенничеству рассказал руководитель офиса продаж дополнительного офиса «Центральный» ПАО «АК БАРС» БАНК Марсель Мустафин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 18-летний парень ...
- Т 18-летний парень ...
- В Госсовете РТ пе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым