НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

119 подписчиков

Электронного голосования на выборах в мессенджерах не существует, это мошенники

Электронного голосования на выборах в мессенджерах не существует, это мошенники

Мошенники начали использовать тему предстоящих выборов для обмана татарстанцев. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о противодействии мошенничеству рассказал руководитель офиса продаж дополнительного офиса «Центральный» ПАО «АК БАРС» БАНК Марсель Мустафин.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым