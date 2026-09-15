Электронного голосования на выборах в мессенджерах не существует, это мошенники

Мошенники начали использовать тему предстоящих выборов для обмана татарстанцев. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о противодействии мошенничеству рассказал руководитель офиса продаж дополнительного офиса «Центральный» ПАО «АК БАРС» БАНК Марсель Мустафин.