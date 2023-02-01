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Президент NAIZA: «Кабдрахманов отказался от титульника из-за поездки на умру»

Президент NAIZA Нурбек Кабдрахманов рассказал об отказе Нурбека Кабдрахманова от боя за титул лиги против Сайфуллы Джабраилова: «От титульного боя Нурбек Кадбрахманов вновь отказался в пользу поездки на умру».

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