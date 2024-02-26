Кирилл Крок провел мастер-класс для руководителей нижегородских театров

25 февраля в рамках II Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест» Дзержинск посетил директор театра имени Евгения Вахтангова, заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств России Кирилл Крок.
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