Макрон договорился о сотрудничестве с Трампом в Ормузском проливе

Президент Франции Эммануэль Макрон договорился с американским лидером Дональдом Трампом о совместной работе в возобновлении судоходства в Ормузском проливе.
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