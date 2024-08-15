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Закон, порядок, государство

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По подозрению в получении взятки задержан руководитель железнодорожного предприятия в Красноярске

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сибирского линейного управления (ЛУ) МВД России при содействии УФСБ России по Красноярскому краю и силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии за получение взятки в особо крупном размере задержан руководитель одного из железнодорожных предприятий Сибири.

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