По подозрению в получении взятки задержан руководитель железнодорожного предприятия в Красноярске

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сибирского линейного управления (ЛУ) МВД России при содействии УФСБ России по Красноярскому краю и силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии за получение взятки в особо крупном размере задержан руководитель одного из железнодорожных предприятий Сибири.