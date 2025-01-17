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Царьград

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Русские туристы удвоили спрос на Европу в 2024 году: лидеры Италия и Франция

Русские туристы удвоили спрос на Европу в 2024 году: лидеры Италия и Франция

В 2024 году число русских туристов в Европе выросло на 8,5%. Спрос удвоился, особенно в Италии и Франции.

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