Венгрия подтвердила Ватикану свою верность плану достижения мира на Украине

Венгрия продолжит отстаивать мирное урегулирование украинского конфликта и солидарна в этом с Ватиканом, 29 марта сообщает министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто во время пресс-конференции.
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