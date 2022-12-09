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Юрист Ярмуш прокомментировала идею ужесточить наказание за оставление детей в опасности

Юрист Ярмуш прокомментировала идею ужесточить наказание за оставление детей в опасности

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова ужесточить наказание за оставление детей в опасности.

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