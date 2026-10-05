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Рязанские новости

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В Искре Рязанского округа открыли доску Виктору Казьмину

В Искре Рязанского округа открыли доску Виктору Казьмину

Виктор Казьмин 30 лет возглавлял Искровский Дом культуры, был президентом Рязанской областной федерации русской лапты и факелоносцем Эстафеты Олимпийского Огня в 2014 году.

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