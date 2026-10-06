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Царьград

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Минстрой предложил ограничить долю МСП в строительных госконтрактах

Минстрой предложил ограничить долю МСП в строительных госконтрактах

Минстрой предложил установить предельную долю привлечения малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций в качестве субподрядчиков по строительным госконтрактам.

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