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Царьград

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Макрон, Токаев и урановый вопрос: Казахстан хочет стать новым Нигером для Парижа?

Макрон, Токаев и урановый вопрос: Казахстан хочет стать новым Нигером для Парижа?

Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Францию, прошедший незаметно на фоне выборов президента США, может иметь далеко идущие последствия как для Казахстана, так и лично для её нынешнего лидера.

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