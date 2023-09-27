В Челябинской области на пять часов закроют движение по М-5

Движение по федеральной трассе в Ашинском районе временно закроют. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничение вводится в связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке.
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