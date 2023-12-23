LGM-35A Sentinel – новая ракета, старые проблемы

Обширный масштаб программы Sentinel, которая включает в себя развитие наземной инфраструктуры, строительство гражданских объектов, создание инфраструктуры связи и управления; и производство самой ракеты, оказались сложной задачей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии