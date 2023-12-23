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Военное обозрение

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LGM-35A Sentinel – новая ракета, старые проблемы

LGM-35A Sentinel – новая ракета, старые проблемы

Обширный масштаб программы Sentinel, которая включает в себя развитие наземной инфраструктуры, строительство гражданских объектов, создание инфраструктуры связи и управления; и производство самой ракеты, оказались сложной задачей.

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