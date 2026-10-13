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Тульские новости

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«Тулицу» возглавил сербский тренер Игор Жакич

«Тулицу» возглавил сербский тренер Игор Жакич

Новым тренером тульской команды стал сербский специалист Игор Жакич, ранее работавший помощником главного тренера сборной Сербии.

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